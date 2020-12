มารผจญ! 'รีซ เจมส์'ถูกโจรทุบรถปล้นของบริจาคเด็ก

รีซ เจมส์ แบ็คขวาของเชลซี ถูกโจรทุบรถปล้นของบริจาคเด็ก ในระหว่างลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคม

แนวรับวัย 21 พยายามระดมทุนให้ได้ 100,000 ปอนด์ เพื่อนำไปซื้ออาหารให้แก่เด็กมากกว่า 500,000 มื้อ และวานนี้เขาก็ขนของไปบริจาคแก่เด็กยากไร้

อย่างไรก็ดี ดาวเตะทีมชาติอังกฤษต้องกลับมาเจอรถตัวเองในสภาพที่กระจกถูกทุบแตก ขณะที่ของบริจาคเด็ก ๆ บางส่วนที่อยู่ในรถก็ถูกขโมยไป ทำให้เขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง

It's a shame to see what happened to Reece James today when out doing his charity work. Keep up the good work and don't let them get you down. #CFC (Via @reecejames_24 Instagram) pic.twitter.com/DwzCJ8JGt0