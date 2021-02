มาร์กซิยาลยังบอกไม่ฟาวล์! เบดนาเร็คงงโดนจุดโทษใบแดง

แยน เบดนาเร็ค เซ็นเตอร์ฮาล์ฟของเซาแธมป์ตัน ข้องใจที่ทีมเสียจุดโทษและเขาโดนไล่ออก จากจังหวะไปสะกิด อองโธนี มาร์กซิยาล กองหน้าแมนฯยูฯ จากด้านข้าง ในจังหวะหลุดเดี่ยวในเขตโทษ

จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 87 ไมค์ ดีน ผู้ตัดสินในเกมนี้ ออกไปดูจอ VAR ก่อนเข้ามาแจกใบแดงไล่แนวรับทีมเยือน เพราะนักเตะไม่ได้มีความพยายามที่จะเล่นบอลเลย

"Martial said it's not a foul!"



Jan Bednarek was not happy with the decision that saw him sent off 👀 pic.twitter.com/GxhGv8ncu1