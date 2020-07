มาดเนี๊ยบ! แอตฯมาดริดเปิดตัวชุดแข่งฤดูกาล 2020/21

แอตเลติโก้ มาดริด เปิดตัวชุดเหย้าตัวใหม่ประจำฤดูกาลใหม่ 2020/21 ของพวกเขาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ทัพตราหมี เป็นอีกหนึ่งทีมล่าสึดที่ทยอยเปิดตัวชุดแข่งตัวใหม่ประจำฤดูกาลหน้า โดยชุดแข่งตัวใหม่พวกเขายังมาในสีเสื้อเดิม แดงสลับขาวสวยงาม โดยในปีนี้พวกเขามาในรูปแบบคอปกสีกรมสุดเนี๊ยบ

โดย ตราหมี ได้ ชูเอา เฟลิกซ์ และ ซาอูล ญิเกซ สองนักเตะตัวเก่งมาขึ้นปกเป็นนายแบบโปรโมทชุดแข่งใหม่ของพวกเขา

