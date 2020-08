มาดเข้ม! ยูเวนตุสเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2020/21

ยูเวนตุส เปิดตัวชุดเยือนฤดูกาลใหม่ 2020/21 ของพวกเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคราวน้ียังคงเป็น คริสเตียโน​ โรนัลโด้ เป็นนายแบบขึ้นปกนำ

ก่อนหน้าน้ีทางทัพม้าลายเพิ่งเปิดตัวชุดเหย้าของพวกเขาไปหมาด ๆ ซึ่งเป็นชุดที่มาในคอนเซปต์ย้อนยุคแต่แฝงไปด้วยความทันสมัย ซึ่งเป็นที่มาของเสื้อขาวตัดลายสีดำ พร้อมตัดด้วยตราโลโก้สีสองสวยงาม

ล่าสุด ยูเว่ ได้ทำการเปิดตัวชุดเยือนของพวกเขาตามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมาในดีไซน์คอปกอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง ADIDAS ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับชุดเหย้าใหม่ของเรอัล มาดริด ตัวเสื้อมาในเฉดสีกรมเข้ม ตัดด้วยแถบสามขีดสีขาวที่หัวไหล่และมีการเล่นลวดลายที่ปลายแขนของตัวเสื้อ

