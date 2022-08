มาจากโลกอนาคต! ย้อนคำพูดมูรินโญเตือนอัลลีหลังส่อย้ายหนีเอฟเวอร์ตัน (มีคลิป)

แนวรุกชาวอังกฤษกำลังจะย้ายไปร่วมทีมเปซิคตัส และนี่คือสิ่งที่กุนซือโปรตุกีสเคยเตือนเขาเอาไว้

มีการเปิดเผยคำพูดของ โจเซ มูรินโญ ที่เคยให้คำแนะนำ เดเล อัลลี เรื่องการเติมเต็มศักยภาพในตัวนักเตะ สมัยร่วมงานกันที่ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

ดาวเตะวัย 26 ปีกำลังมีกราฟชีวิตการค้าแข้งที่กำลังตกลงไปเรื่อย ๆ หลังจากเคยท็อปฟอร์มสุดขีดในฤดูกาลที่พา สเปอร์ส เข้าชิงฯยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในปี 2019

หลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของเขาตกลงไปอย่างน่าใจหาย และในปัจจุบันเขาก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงหลังย้ายไปอยู่กับ เอฟเวอร์ตัน ได้ จนตอนนี้เขากำลังจะย้ายไปร่วมทีม เบซิคตัส ด้วยสัญญายืมตัว

ไม่นานมานี้มีการนำช่วงหนึ่งในซีรีส์ All or Nothing ของ สเปอร์สมาลงซ้ำอีกครั้ง เป็นคำพูดของ มูรินโญ ที่พูดให้คะแนะนำพลางปลุกใจ อัลลี ให้ก้าวไปในจุดสูงสุดในอาชีพให้ได้ ซึ่งดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่สำเร็จ

“ฉันอายุ 56 แล้วตอนนี้ และเมื่อวันวาน ย้อนวันเวลากลับไป ตอนฉันอายุ 20 เพียงชั่วพริบตา ฉัน 56 แล้ว เวลามันเดินไวเหมือนติดปีก

“วันหนึ่งข้างหน้า ฉันคิดว่านายจะเสียใจถ้านายไปไม่ถึงระดับที่นายสามารถไปถึงได้

“ฉันไม่ได้คาดหวังว่านายจะเป็นแมน ออฟ เดอะ แมตช์ทุกนัด ฉันไม่ได้หวังว่านายจะทำประตูทุกเกม ฉันแค่อยากบอกนาย ฉันคิดว่านายจะเสียใจแน่

“นายควรจะเรียกร้องอะไรจากตัวนายมากกว่านี้ ไม่ใช่ฉันเรียกร้องอะไรจากตัวนาย ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่ใครทั้งนั้น ฉันคิดว่านายควรเรียกร้องมากกว่านี้จากตัวนายเองนั่นแหละ”