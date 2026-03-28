มั่วไปหมด! ไรท์สับผู้ตัดสิน'อูการ์เต้'ต้องโดนสองเหลืองแต่รอดใบแดง

เอียน ไรท์ ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษ วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน ที่ไม่ไล่ มานูเอล อูการ์เต้ ออกจากสนาม แม้มีจังหวะโดนใบเหลืองถึง 2 ครั้ง แต่สุดท้ายคำตัดสินถูกกลับไปมา
มิดฟิลด์จาก แมนฯ ยูไนเต็ด โดนใบเหลืองจากจังหวะปะทะใส่ โคล พาลเมอร์ ในนาที 69 ก่อนที่จะโดนใบเหลืองที่สองอีก 10 นาทีต่อมาจากการไปประท้วงผู้ตัดสินจังหวะประตูขึ้นนำของ เบน ไวท์ แต่ไม่มีการควักใบแดงเกิดขึ้น สร้างความงุนงงให้ผู้ชมและนักเตะในสนาม
"ผู้ตัดสินกำลังมั่วไปเรื่อยเลย เหมือนกับว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสนาม การเข้าปะทะใส่ พาลเมอร์ นั่นคือ อูการ์เต้ ชัด ๆ เลย และหลังจากนั้นเขาก็ดูเหมือนจะโดนใบที่สองจากการประท้วงอีก” เอียน ไรท์ วิจารณ์ผู้ตัดสิน
หลังจากนั้นมีการอธิบายว่าใบเหลืองแรกจริง ๆ เป็นของ โฆเซ มาเรีย กิมิเนซ mที่เข้าไปประท้วง ไม่ใช่ อูการ์เต้ และใบที่สองทาง แฮร์รี แม็กไกวร์ เปิดเผยว่าได้รับแจ้งว่าใบเหลืองที่สองถูกยกเลิก
"พวกเราได้รับแจ้งว่าอูการ์เต้โดนสองใบเหลือง แต่ใบที่สองถูกยกเลิก ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเลย ต่อมามีการแจ้งอีกว่าจริง ๆ แล้วใบเหลืองแรกที่ทำฟาวล์ พาลเมอร์ เป็นของ กิมิเนซ ดังนั้นแทนที่จะโดนสองใบ อูการ์เต้กลับไม่โดนใบเหลืองเลยแม้แต่ใบเดียว"