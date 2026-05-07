มัธยมตากสินระยอง เข้ารอบทั้ง U13-U15 ได้ 16 ทีมสุดท้าย ศึก GLO Cup 2026 ภาคตะวันออก

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม โซนภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยได้ครบทั้ง 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่นเป็นที่เรียบร้อย ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบน็อกเอาต์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของทั้งสองรุ่น มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อหาแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนดวลกันในระบบน็อกเอาต์เพื่อหาแชมป์ของโซนภาคตะวันออก และคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี การแข่งขันวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มลงสนาม 5 กลุ่มสุดท้าย โดย เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ, จันทบุรี เอฟซี อะคาเดมี และ พัทยา ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มแข็งแกร่ง เก็บชัยชนะ 2 นัดรวด ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ A U13 และ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ต้องลุ้นกันอย่างเข้มข้นแต่ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันที่สาม (U13)
เทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ
จันทบุรี เอฟซี อะคาเดมี
พัทยา ยูไนเต็ด
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ A U13
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รองแชมป์เก่าระดับประเทศอย่าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ยังคงรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม หลังเก็บชัยชนะ 2 นัดรวด พร้อมยิงรวม 10 ประตู ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในฐานะแชมป์กลุ่ม
ด้าน โรงเรียนพูลหลวงวิทยา A ก็โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยครบ 2 นัดเช่นกัน ขณะที่ เยาวชนทหารอากาศกีล่า U15, สปอร์ติ้งไทยแลนด์ U15 และ หนองจอก ซิตี้ ต่างเบียดคว้าตั๋วรอบน็อกเอาต์ได้แบบสนุก
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันที่สาม (U15)
เยาวชนทหารอากาศกีล่า U15
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
สปอร์ติ้งไทยแลนด์ U15
หนองจอก ซิตี้
โรงเรียนพูลหลวงวิทยา A
หลังจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ศึก GLO Cup 2026 โซนภาคตะวันออก ได้ครบทั้ง 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยโปรแกรมต่อไปจะเข้าสู่การแข่งขันรอบน็อกเอาต์แบบแพ้คัดออกทันที ระหว่างวันที่ 9–10 พฤษภาคม 2569 เพื่อค้นหา 4 ทีมสุดท้ายของภาคตะวันออก ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รวมถึงหาแชมป์โซนภาคตะวันออกทีมแรกของรายการ
ขณะที่ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR โซนภาคตะวันออก เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพ ลุ้นโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และต่อยอดสู่เส้นทางฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
โดยการแข่งขันรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด
