มือลั่น! แอดมินแมนฯยูฯไลฟ์ทำอาหารลง IG สโมสร

แอดมินของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มือลั่นกดไลฟ์ลงอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของสโมสรแบบไม่รู้ตัว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ เมื่อแอดมินของปีศาจแดงเผลอกดไลฟ์ลง IG ของสโมสร แม้ว่าจะไม่มีภาพปรากฎออกมา แต่คาดว่าเขาน่าจะกำลังทำอาหารกลางวันอยู่เมื่อฟังจากเสียง

