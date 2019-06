มือลั่นไปไลค์! แม็คไกวร์ดับฝันแฟนผีเชียร์ย้ายซบ

แฮร์รี แม็คไกวร์ กองหลังจอมแกร่งของ เลสเตอร์ ซิตี้ ออกโรงชี้แจง เขาไม่ได้ตั้งใจกดไลค์คอมเมนท์ของแฟนบอลรายหนึ่งที่บอกว่า "คุณจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลแมนฯยูฯ"

ปราการหลังทีมชาติอังกฤษถือเป็นหนึ่งในแข้งเนื้อหอมของพรีเมียร์ลีก หลังตกเป็นเป้าเสริมทัพของทีมยักษ์ใหญ่อย่าง แมนฯ ซิตี้ และ แมนฯ ยูฯ

ล่าสุดแนวรับวัย 26 ดันไปให้ความหวังกับแฟนบอลเร้ดอาร์มี หลังไปกดไลค์คอมเมนท์เชียร์ย้ายซบปีศาจแดงในอินสตาแกรม

อย่างไรก็ดี แม็คไกวร์รีบออกมาให้ความกระจ่างทันที หลังยืนยันว่าเขาไม่ได้ตั้งใจกดไลค์คอมเมนท์นั้น

I didn’t mean to guys... we’ve all been there 🤷🏻‍♂️😂 https://t.co/z2whONT6Po