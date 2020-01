มือลั่นหรือตั้งใจ? เดมเบเลกดไลค์ภาพสวมชุดหงส์

อุสมาน เดมเบเล ปีกตัวจี๊ดของบาร์เซโลนา ทำเอากองเชียร์เดอะค็อปคิดไปไกล เมื่อเขาไปกดไลค์ภาพตัวเองในชุดของลิเวอร์พูลผ่านอินสตาแกรม

อนาคตของดาวเตะวัย 22 ยังไร้ความชัดเจน หลังมีรายงานว่า บอร์ดบริหารบาร์ซาอาจพิจารณาขายเขาในช่วงซัมเมอร์ เพราะไม่แฮปปี้ที่เขาเจ็บบ่อยในฤดูกาลนี้ อีกทั้งยังไม่ปลื้มพฤติกรรมนอกสนามของนักเตะด้วย

Dembele liked a tweet of him in a Liverpool jersey on IG. So long Ous. https://t.co/envpQdY6oA pic.twitter.com/gArWkJKdgr