มองไปข้างหน้า! 'ชล็อต'เชื่อ ลิเวอร์พูล ชุดนี้มีอนาคตสดใสรออยู่

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล เชื่อว่าทีมชุดนี้มีอนาคตสดใสรออยู่ แม้เพิ่งตกรอบยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยน้ำมือของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
หงส์แดงยุติเส้นทางถ้วยยุโรปที่รอบก่อนรองชนะเลิศ หลังเปิดบ้านแพ้ เปแอสเช 0-2 ตกรอบด้วยสกอร์รวม 0-4 โดยกุนซือชาวดัตช์ยอมรับว่าเสียดายที่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจทั้งที่ทีมมีโอกาสดีพอจะเป็นผู้ชนะ แต่มั่นใจว่าด้วยศักยภาพแล้วทีมชุดนี้ยังไปได้อีกไกล
“ผมต้องยกเครดิตให้กับลูกทีมสำหรับความทุ่มเท และแฟนบอลที่ช่วยหนุนหลังเราอย่างยอดเยี่ยม แต่สุดท้ายมันก็เป็นอีกเกมที่เราไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสมากมายให้เป็นประตูได้” ชล็อต กล่าว
“เราผิดหวังมาก เพราะมีหลายช่วงในครึ่งหลังที่รู้สึกว่า ถ้าเรายิงได้สักประตู มันอาจกลายเป็นค่ำคืนที่พิเศษได้”
“อนาคตของทีมชุดนี้ยังสดใสมาก เราแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถต่อกรกับแชมป์ยุโรปในบ้านของเราได้ การจะเป็นฝ่ายครองเกมเหนือ เปแอสเช ไม่ใช่เรื่องที่หลายทีมทำได้ แม้เราจะสร้างโอกาสได้มาก แต่สุดท้ายการจบสกอร์คือสิ่งที่แตกต่าง”