มองจากภาพรวม! 'ชล็อต'รับ ลิเวอร์พูล โชคดีที่แพ้แค่ 2-0

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยอมรับตามตรงว่าหากมองจากภาพรวมทั้งเกม ต้องถือว่าโชคดีแล้วที่ทีมของเขาแพ้ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แค่ 0-2 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดแรก
หงส์แดง บุกพ่าย เปแอสเช ในศึก UCL ค่ำคืนที่ผ่านมา โดยเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายครองบอล 70% และมีโอกาสยิงถึง 18 ครั้ง ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ยอมรับว่าโชคดีแล้วที่ทีมของเขาเสียแค่สองประตู และยังเชื่อว่ามีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้ในเกมที่ แอนฟิลด์
“ถ้ามองภาพรวมทั้งเกม ผมคิดว่าเราโชคดีแล้วที่แพ้แค่ 2-0” ชล็อต กล่าว
“พวกเขามีโอกาสมากกว่าประตูที่ทำได้ ลูกแรกมันน่าเจ็บปวด เพราะเราก็แทบไม่เปิดโอกาสอะไรเลย แต่กลับมาโดนลูกยิงแฉลบเข้าไป”
“พวกเขามีโอกาสมากพอจะยิงเพิ่มได้อีก และผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากสำหรับเราที่สกอร์ยังอยู่ในระดับนี้ เรายังอยู่ในเส้นทาง และจะได้กลับไปเล่นที่แอนฟิลด์ ซึ่งทุกคนรู้ดีว่ามันสร้างความแตกต่างได้แค่ไหน”
“ผมเคยยืนให้สัมภาษณ์แบบนี้มาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อน ตอนนั้นเราชนะ 1-0 แต่รูปเกมก็เหมือนกัน และเกมที่แอนฟิลด์ก็ออกมาต่างไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นเรายังพอใจที่ยังอยู่ในการแข่งขันนี้”