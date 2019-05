มือขวาโซลชา! แมนฯยูฯตั้งฟีแลนด์นั่งผู้ช่วย 3 ปี

แมนฯ ยูฯ แถลงแต่งตั้ง ไมค์ ฟีแลนด์ เป็นผู้ช่วยโค้ชของสโมสร ด้วยสัญญา 3 ปี

ฟีแลนด์เข้ามารับบทบาทมือขวาของ โอเล กุนนาร์ โซลชา เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะได้รับสัญญาถาวรเหมือนกับนายใหญ่ชาวนอร์เวย์

We are delighted to announce the appointment of @Mike_Phelan_1 as our new assistant manager. #MUFC