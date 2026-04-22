มหาวชิราวุธ U15 ฟอร์มดุ – จริยธรรมศึกษาฯ, อบจ.สงขลา U13 เข้ารอบตามนัด ศึก GLO Cup 2026 ภาคใต้ วันที่สอง

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เดินหน้าฟาดแข้งรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ วันที่สอง ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยยังคงมีหลายทีมโชว์ฟอร์มโดดเด่น คว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จ
สำหรับการแข่งขันรอบแรกของทั้งสองรุ่น มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรุ่นละ 48 ทีม แบ่งออกเป็น 16 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด โดยทีมแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ก่อนแข่งขันกันในระบบน็อกเอาต์ เพื่อหาแชมป์ของภูมิภาค โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้ายของโซนภาคใต้ จะคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันในวันที่สอง แต่ละรุ่นลงสนามกันอีก 5 กลุ่ม โดยในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ทีมตัวแทนภาคจากปีที่แล้วอย่าง จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ยังรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าแชมป์กลุ่ม I ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ขณะที่ อบจ.สงขลา อคาเดมี่ U13 โชว์ฟอร์มร้อนแรง ยิงรวม 8 ประตูจาก 2 นัด คว้าแชมป์กลุ่ม J แบบขาดลอย ด้าน สงขลา เอฟซี อคาเดมี่ และ จุฬา 38 ฟุตบอล อคาเดมี่ ต่างเฉือนคู่แข่งแบบหวุดหวิด คว้าแชมป์กลุ่ม G และ K ตามลำดับ ส่วน ลูกแม่รำเพย นครศรีธรรมราช A ต้องลุ้นถึงเฮือกสุดท้าย ก่อนเบียดคว้าแชมป์กลุ่ม H ด้วยผลต่างประตูได้เสีย
ทางฝั่งรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มหาวชิราวุธ อคาเดมี่ กลายเป็นทีมที่โดดเด่นที่สุดของวัน หลังถล่มคู่แข่ง 2 นัดรวม 10 ประตู คว้าแชมป์กลุ่ม G อย่างยอดเยี่ยม ขณะที่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตัวแทนจากปีที่แล้ว ยังคงโชว์ความแข็งแกร่ง คว้าแชมป์กลุ่ม H ได้ตามเป้า เช่นเดียวกับ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ที่เก็บชัย 2 นัดรวด ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม I ตามรุ่นน้อง U13 ที่เข้าไปรอก่อนแล้ว
ด้าน ปัตตานี ซิตี้ อคาเดมี่ U15 ต้องลุ้นหนักก่อนเฉือนเข้ารอบในกลุ่ม J ด้วยผลงานประตูได้ที่มากกว่าประตูเดียว ขณะที่ ทูเก็ตเตอร์ อคาเดมี่ โชว์ฟอร์มแน่นอน เก็บชัย 2 นัดรวด คว้าแชมป์กลุ่ม K ไปครอง
สรุปทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในวันที่สอง
รุ่น U13
สงขลา เอฟซี อคาเดมี่
ลูกแม่รำเพย นครศรีธรรมราช A
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ
อบจ.สงขลา อคาเดมี่ U13
จุฬา 38 ฟุตบอล อคาเดมี่
รุ่น U15
มหาวชิราวุธ อคาเดมี่
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
ปัตตานี ซิตี้ อคาเดมี่ U15
ทูเก็ตเตอร์ อคาเดมี่
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของโซนภาคใต้ จะยังคงดำเนินต่อเนื่องในวันที่ 23 เมษายน 2569 เพื่อคัดเลือกให้ครบ 16 ทีมสุดท้ายในแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25–26 เมษายน 2569โดยการแข่งขันในรอบน็อกเอาต์จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube : GLO Cup ให้แฟนบอลได้ติดตามชมอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ในวันที่ 24 เมษายน 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะเยาวชนในโครงการ GLO STAR ของโซนภาคใต้ เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งที่มีศักยภาพ ลุ้นโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น และต่อยอดสู่เวทีที่สูงขึ้นในอนาคต
#GLOCup2026 #GLOSTAR #โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง #ฟุตบอลเยาวชนไทย