มูลนิธิวิชัยนำเงินค่าตั๋วบริจาครพ.เลสเตอร์

มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงสถานที่สำคัญ ของโรงพยาบาลเลสเตอร์ รอยัล อินเฟอร์มารี่ โดยความเอื้อเฟื้อจากเหล่าแฟนบอลเลสเตอร์ ซิตี้

เหล่าแฟนบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ร่วมบริจาคเงินกว่า 3 ล้านบาทเข้ามูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดให้คืนเงินตั๋วเข้าชมฟุตบอลโดยเงินที่ได้รับการบริจาคทั้งหมดจะนำไปปรับปรุงแผนก "คินมันธ์" ที่โรงพยาบาลเลสเตอร์ รอยัล อินเฟอร์มารี่

ฟุตบอลอังกฤษจะกลับมาทำการแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่พักเบรกไปตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมและจะกลับมาเริ่มการแข่งขันแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมเนื่องจากการระบาดของเชื้อ COVID -19

ทีมเพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 แฟนบอลเลสเตอร์ ซิตี้ จะได้รับค่าตั๋วคืนจากการแข่งขันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแข่งขันพรีเมียร์ลีกใน "คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม" และการแข่งขัน เอฟเอ คัพ รองก่อนรองชนะเลิศกับ เชลซี

แฟนบอลบางส่วน มีความประสงค์ให้นำเงินส่วนที่ต้องคืน มอบให้กับมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนของเราจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เพียงสัปดาห์แรกของการคืนเงิน มีการมอบเงินกว่า 64% ของมูลค่าการคืนตั๋ว เป็นเงินจำนวน 80,218 ปอนด์ หรือว่า 3 ล้าน 1 แสนบาท โดยการคืนเงินตั๋วฟุตบอลจะสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน

เงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะนำมาใช้เพื่อปรับปรุง แผนก "คินมันธ์" ที่โรงพยาบาลเลสเตอร์ รอยัล อินเฟอร์มารี่ โดยผ่านหน่วยงานการกุศล ซึ่งเป็นเพียงแผนกเดียวที่ดูแลการฟื้นตัวของผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอ นอกจากนี้ยังเป็นแผนกเดียวที่สามารถรับคนไข้เป็นผู้ป่วยในได้ทันทีหลังจากออกจากแผนกผู้ป่วยหนัก

คุณซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และ ผู้ดูแลมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา กล่าวว่า "ช่วงเวลาที่ทำงานกับโรงพยาบาลเลสเตอร์ฯ ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึก ที่ช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนเพิ่มเติม แนวคิดในการปรับปรุง แผนก คินมันธ์ เป็นผลมาจากการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานของเราที่อาสาทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้น”

"นี่เป็นของขวัญสุดพิเศษจากแฟนบอลสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก พวกเขายังคงหาวิธีที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคนอื่นๆ เรารับรู้ได้ว่าของกำนัลดังกล่าวสมควรที่จะมอบให้กับแผนก คินมันธ์ ซึ่งเป็นแผนกที่สำคัญของทั้งโรงพยาบาลเลสเตอร์ รอยัล อินเฟอร์มารี่ และต่อชุมชนของเรา นับเป็นของขวัญจากแฟนบอลของเราที่ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเลสเตอร์"

ลิซ่า เดวีย์ส ผู้อำนวยการฝ่ายการกุศลโรงพยาบาลเลสเตอร์ กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา"

"การปรับปรุงแผนก คินมันธ์ จะทำให้พนักงานและผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นขึ้น ด้วยการเพิ่มภาพวาดบนผนังใหม่ การให้บริการโทรทัศน์สำหรับผู้ป่วยเดี่ยวแบบไอโซเลชั่น พื้นที่ใหม่เพื่อพักผ่อนและเครื่องดื่มของพนักงาน การสนับสนุนที่สำคัญจะช่วยยกระดับและเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของพนักงานและผู้ป่วยในอีกหลายปีข้างหน้า"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

การสนับสนุนการปรับปรุงแผนก คินมันธ์ จะช่วยเสริมการทำงานของมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนในทันทีและส่งผลถึงการทำงานในอนาคตเมื่อเกิดวิกฤตในชุมชน

University Hospitals Leicester NHS Trust, Leicestershire Partnership NHS Trust and Age UK Leicestershire & Rutland เป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์จากมูลนิธิในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีโครงการ Gift of a Wish ปี 2020 (โครงการอธิษฐานเพื่อของขวัญ) ที่เปิดตัวในเดือนเมษายน ด้วยการให้การสนับสนุนด้านการเงิน, การขนส่งและอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือองค์กรทั่วเขตเลสเตอร์เชียร์ และรัทแลนด์

การเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงผลักดันและมอบสิ่งที่ดีให้กับผู้คนในชุมชน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 มูลนิธิได้ช่วยเหลือหน่วยงานด้านการกุศลโดยมอบเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ เป็นเงินหลายล้านปอนด์