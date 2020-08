มูรินโญเผยคำแนะนำเดียวของเฟอร์กี้สมัยคุมแมนฯ ยูฯ

กุนซือไก่เดือยทองเปิดเผยว่าได้รับคำแนะนำจากอดีตโค้ชระดับตำนานของปีศาจแดงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตลอด 2 ปีครึ่งที่คุมทีมในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด

โชเซ มูรินโญ เฮดโค้ชท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เปิดเผยว่า สมัยที่เขาคุมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีคำแนะนำเดียวจากเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน คือให้คว้าตัว เดเล อัลลี มาร่วมทีมให้ได้

ทีมไก่เดือยทอง กำลังจะมีสารคดีเกี่ยวกับสโมสรของตัวเองชื่อ All or Nothing: Tottenham Hotspur ฉายทาง Amazon Prime โดยมีตอนหนึ่งที่มูรินโญเล่าถึงคำแนะนำของเฟอร์กี้ สมัยที่เขายังทำงานในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด

"เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน แนะนำผมเพียงอย่างเดียวตลอด 2 ปีครึ่งที่อยู่กับยูไนเต็ด คือให้ซื้อเดเล อัลลี ซะ" มูรินโญกล่าวในสารคดีเรื่องดังกล่าว "แต่เขาไม่ใช่คนที่ขยันซ้อมนัก เราต้องหาแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับหมอนี่"

อย่างไรก็ดี มูรินโญก็ไม่ได้คว้าตัวอัลลีมาเล่นกับแมนฯ ยูไนเต็ด ทว่าเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นอีก 11 ราย ตลอดการทำงานกับปีศาจแดง รวมถึง พอล ป็อกบา, อเล็กซิส ซานเชซ และโรเมลู ลูกากู