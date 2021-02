มูรินโญฉะนักข่าวถามเรื่องเบล"คุณไม่สมควรได้รับคำตอบ"

โชเซ มูรินโญ นายใหญ่ของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ตอกกลับนักข่าวรายหนึ่งว่า คุณไม่สมควรได้รับคำตอบ หลังถูกถามเรื่อง แกเร็ธ เบล

ไก่เดือยทองพบกับความปราชัยในลีกเป็นนัดที่ 3 ติดต่อกัน หลังเปิดบ้านพ่ายต่อเชลซี 0-1 จากจุดโทษของจอร์จินโญ

หลังจบเกม อลิสัน เบนเดอร์ นักข่าวสาวจาก Astro SuperSport จึงยิงคำถามกับโค้ชชาวโปรตุกีสว่า "ฉันขอถามสั้น ๆ 1 คำถาม คุณตามหลังอยู่ 0-1 หลายคนบอกว่าคุณควรส่ง แกเร็ธ เบล ลงสนาม ทำไมคุณถึงไม่ส่งเขาลง?"

มูรินโญจึงตอบกลับมาว่า "เป็นคำถามที่ดีนะ แต่ผมไม่คิดว่าคุณสมควรได้รับคำตอบ" จากนั้นเขาก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที

สำหรับ เบลทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักกับไก่เดือยทอง หลังได้รับโอกาสลงเล่นเพียง 20 เกม ทำได้ 3 ประตู

I asked Jose why he didn’t bring Bale on. He said ‘good question but you don’t deserve an answer’ 😱 pic.twitter.com/Z5ULM94fMu