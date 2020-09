มีผลทันที! พรีเมียร์ลีกฉีกสัญญาถ่ายทอดสดในจีน

พรีเมียร์ลีก ประกาศฉีกสัญญากับ CCTV สถานีโทรทัศน์เจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศจีนแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ทันที

พรีเมียร์ลีก กับ CCTV เซ็นสัญญากันเป็นเวลา 3 ปี (2019-2022) ในดีลมูลค่า 564 ล้านปอนด์ แต่จากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ Suning Holdings ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CCTV ตัดสินใจระงับการจ่ายเงินในงวดเดือนมีนาคม มูลค่า 160 ล้านปอนด์ เพราะเกรงว่าจะประสบปัญหาทางการเงิน

พรีเมียร์ลีกจึงปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า 490 ล้านปอนด์ ซึ่ง CCTV ต้องการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ฤดูกาล (2022-2025) ก่อนล่าสุดจะตัดสินใจยุติสัญญากับอีกฝ่ายแล้ว เท่ากับว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกจะอดได้ส่วนแบ่งจากเงินก้อนนี้ไปโดยปริยาย

"พรีเมียร์ลีกขอยืนยันว่า เราได้ยกเลิกข้อตกลงถ่ายทอดสดเกมพรีเมียร์ลีกในจีนแล้ว พรีเมียร์ลีกจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้ในเวลานี้" แถลงการณ์ของพรีเมียร์ลีก

ขณะเดียวกัน สื่อยังมองว่าอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง หลังก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ CCTV ไม่ยอมถ่ายทอดสดเกมพรีเมียร์ลีกในเดือนกรกฎาคม สืบเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่าง รัฐบาลจีน กับ รัฐบาลของสหราชอาณาจักร หลัง บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ สั่งแบน Huawei ค่ายมือถือจากจีน จากการเข้ามาพัฒนาระบบ 5G ในประเทศ

ขณะเดียวกัน บอริส จอห์นสัน ยังออกโรงกดดันจีนให้ยกเลิกกฎหมายความมั่นคงในประเทศฮ่องกงด้วย

The Premier League confirms that it has today terminated its agreements for #PL coverage in China with its licensee in that territory.



The #PL will not be commenting further on the matter at this stage. pic.twitter.com/2TuwZeM9m4