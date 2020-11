มีความหมาย! ซิโก้โชว์พลังเสียงร้องเพลงเวียดนาม (มีคลิป)

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง กุนซือป้ายแดง ฮอง อันห์ ยาลาย ทีมดังแห่งศึกวี-ลีก โชว์ลูกคอร้องเพลงภาษาเวียดนาม ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Next Media เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

กุนซือวัย 47 ปี จะกลับไปคุม ฮอง อันห์ ยาลาย เป็นคำรบที่สาม หลังก่อนหน้านี้เคยร่วมงานในฐานะเฮดโค้ชมาแล้วช่วงปี 2006 และ 2010 ซึ่งครั้งนี้เป็นการเซ็นสัญญาคุมทัพตั้งแต่ฤดูกาล 2021-2022

ขณะที่ช่วงหนึ่งระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามถึงการย้ายกลับมาลุยวีลีกอีกครั้ง ทางอดีตกุนซือทีมชาติไทย ได้ขับร้องเพลง Đôi mắt Pleiku ซึ่งเป็นเพลงภาษาเวียดนาม ที่มีเนื้อหาบอกเล่าความประทับใจ และความอบอุ่นที่มีต่อเมือง Pleiku ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ สโมสรฮอง อันห์ ยาลาย นั่นเอง

Zico just doesn’t disappoint! When asked about his viral video of him playing a guitar and singing a popular Vietnamese song about the city of Pleiku, he was able to sing the song for the fans. ⚽️ 🎸 pic.twitter.com/Ffmvo38MXS