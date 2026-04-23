ภารกิจปลุกยักษ์หลับ! "ไชยรัตน์" ตำนานสงขลาเผย "โค้ชโย่ง" ดึงคุม "มหาวชิราวุธ U15" ตั้งเป้าสู่รอบประเทศ GLO Cup 2026

ไชยรัตน์ หมัดศิริ อดีตนักเตะตำนานสงขลาเจ้าของฉายา “กัปตันกระดูกเหล็ก” ผันตัวสู่บทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนมหาวชิราวุธ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ลงทำศึกฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคใต้ พร้อมตั้งเป้าพาทีมคืนสู่ความยิ่งใหญ่ของลูกหนังขาสั้นแดนใต้
การเข้ามารับงานครั้งนี้เป็นการชักชวนจาก “โค้ชโย่ง” วรวุฒิ ศรีมะฆะ อดีตกองหน้าทีมชาติไทย และศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่ต้องการยกระดับฟุตบอลนักเรียนของจังหวัดสงขลาให้กลับมาแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐานอีกครั้ง
“เป็นการชักชวนจากพี่โย่ง ซึ่งเคยเป็นโค้ชของผมด้วย เขาอยากกลับมาพัฒนาโรงเรียนมหาวชิราวุธ เพราะผูกพันกับที่นี่ ผมเองก่อนหน้านี้ก็ทำอคาเดมี่ของตัวเอง แต่พอได้ฟังแผนที่อยากยกระดับฟุตบอลนักเรียนสงขลาให้ไปสู้กับทีมจากกรุงเทพฯ ได้ ผมรู้สึกว่านี่คือความท้าทายที่อยากลอง ก็เลยตอบรับมาทำงานตรงนี้”
“เมื่อก่อนมหาวชิราวุธเป็นทีมแถวหน้าของภาคใต้ ผลิตนักเตะทีมชาติมาเยอะ แต่ช่วงหลังอาจจะซบเซาลง พี่โย่งเลยอยากฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ทั้งในแง่ฟุตบอลสมัยใหม่และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งผมฟังแล้วรู้สึกอินและอยากมีส่วนร่วมในการสร้างทีมระยะยาว”
ขณะที่เป้าหมายในรายการ GLO Cup 2026 เจ้าตัวยืนยันว่าทีมต้องการไปให้ถึงรอบรองชนะเลิศ เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา ทีมมหาวชิราวุธ U15 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะ 2 นัดรวด ยิงรวม 10 ประตู และไม่เสียประตู ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
นอกจากนี้ ตำนานแข้งสงขลายังมองว่าเวที GLO Cup เป็นโอกาสสำคัญของนักเตะเยาวชน โดยเฉพาะโครงการ GLO STAR ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นได้ไปพัฒนาฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเจ้าตัวได้กระตุ้นให้นักเตะในทีมมุ่งมั่นและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
“ผมบอกเด็ก ๆ ตลอดว่าเวทีนี้มีโอกาสรออยู่เยอะมาก ถ้าคุณทำผลงานได้ดี โอกาสไปญี่ปุ่นก็มีจริง ผมพยายามกระตุ้นให้ทุกคนแข่งขันกันในทีม เพื่อคว้าโอกาสนั้นให้ได้”
ในด้านการพัฒนา ไชยรัตน์ มองว่ารูปแบบการแข่งขันฟุตบอล 8 คนของรายการนี้ช่วยยกระดับนักเตะได้อย่างชัดเจน ทั้งเรื่องการยืนตำแหน่ง การเคลื่อนที่ และการเล่นอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกติกาการสร้างเกมจากแดนหลังที่บังคับให้ผู้เล่นต้องต่อบอลก่อนขึ้นเกม ทำให้เด็กกล้าเล่นและสามารถต่อยอดไปสู่ฟุตบอล 11 คนได้
“ตอนนี้ฟุตบอลภาคใต้พัฒนาขึ้นมาก หลายโรงเรียนมีโค้ชดี ๆ เข้าไปทำงาน ทำให้มาตรฐานการแข่งขันสูงขึ้น พอทุกทีมดีขึ้น การแข่งขันก็สนุกขึ้น และสุดท้ายเด็กก็ได้พัฒนาไปพร้อมกัน”
