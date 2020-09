ภาคต่อ Triple H! อาร์เซนอลเปิดเพลง Stone Cold ปลุกใจเกมเชือดเวสต์แฮม

อาร์เซนอล เปิดเพลงประจำตัวของ Stone Cold ตำนานมวยปล้ำของ WWE ปลุกใจนักเตะก่อนลงสนามในช่วงครึ่งหลังเกมเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 2-1

ก่อนหน้านี้ ทีมปืนใหญ่เคยใช้เพลงประจำตัวของนักมวยปล้ำระดับตำนานอย่าง Triple H ในการปลุกใจนักเตะก่อนลงสนามมาแล้ว ในเกมเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลไป 2-1 เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนบอลจำนวนมาก

ล่าสุด พวกเขาก็ได้ใช้มุกแบบเดิมอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกที่ชนะขุนค้อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เมื่อใช้เพลงของ Stone Cold เพื่อปลุกใจนักเตะก่อนคิกออฟในช่วงครึ่งหลัง

เมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นอีกนัดที่การใช้เพลงปลุกใจจากนักมวยปล้ำได้ผลดี เมื่อพวกเขาเป็นฝ่ายเก็บสามคะแนนได้สำเร็จ จากประตูจาก อเล็กซองดร์ ลากาแซตต์ และเอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ ส่วนทางขุนค้อนได้ประตูตีไข่แตกจากมิคาอิล อันโตนิโอ

Arsenal coming out for the second half to Stone Cold Steve Austin's music. pic.twitter.com/kzG5GWwPPl