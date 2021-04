ภรรยาติอาโก้วิจารณ์แวร์เนอร์พลาดลูกยิงเผาขน

อิซาเบเล ภรรยาของ ติอาโก้ ซิลวา วิจารณ์ ติโม แวร์เนอร์ ผ่านอินสตาแกรม หลังพลาดลูกยิงจากระยะเผาขนในเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก กับ เรอัล มาดริด

เกมนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ 1-1 แม้ว่าสิงห์บลูจะได้เปรียบจากอเวย์โกล แต่พวกเขาคงเสียดายไม่น้อยที่เก็บชัยชนะไม่ได้ โดยเฉพาะโอกาสของดาวยิงทีมชาติเยอรมันในครึ่งแรก ที่ได้แปเหน่ง ๆ ในกรอบ 6 หลา แต่เขาดันยิงไปติดเซฟของ ติโบต์ กูร์ตัวส์ อย่างเหลือเชื่อ

หนึ่งในคนที่เสียดายกับผลการแข่งขันนัดนี้คือ ภรรยาของ ติอาโก้ ซิลวา ที่ถึงขนาดโพสต์วีดีโอติงแวร์เนอร์ว่า "มันคือกรรม ทุกทีมที่ฉันย้ายไป จะมีกองหน้าที่พลาดประตูครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือแวร์เนอร์ ใช่ชื่อเขาหรือเปล่า?"

"เราต้องการประตู เราต้องการชนะเกมนี้ แต่กองหน้าของฉันไม่ต้องการยิงประตู ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพวกเขาถึงยิงไม่ได้"

Belle Silva, Thiago Silva’s wife :



“We need a goal, we need to win this match.. but my attackers don’t want to score , I don’t know why they don’t score”



She is 100% correct pic.twitter.com/LRYMP7szeG