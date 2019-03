ภูมิใจในตัวแฟน! จอร์จินาน้ำตาคลอเห็น'โด้'ปล่อยพลังเทพ

จอร์จินา โรดริเกวซ แฟนสาวของ คริสเตียโน โรนัลโด้ ถูกจับภาพได้ขณะยืนน้ำตาคลอ หลังเห็นแฟนหนุ่มระเบิดฟอร์มทำแฮททริคในเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก

ซีอาร์เซเวนในวัน 33 สวมบทเป็นพระเอกเหมายิงคนเดียวสามประตู นำเจ้าม้าลายเปิดรังอัดแอต.มาดริด 3-0 ในเกมรอบ 16 ทีม นัดสอง รวมผลสองนัดยูเวพลิกสถานการณ์กผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์ 3-2

Georgina Rodriguez cried in audience Glad to be a family together! Appreciate the miracle made by Ronaldo with Juve spirit!! #FinoAllaFineForzaJuventus pic.twitter.com/LWA5JjVtF2