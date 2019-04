ภูผาดัตช์! "ฟาน ไดค์" สุดโหดไม่ปล่อยคู่แข่งเลี้ยงผ่าน 45 นัดติด

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการตัวเก่งของ ลิเวอร์พูล ทำสถิติสุดโหดเมื่อไม่ปล่อยให้นักเตะคนใดในพรีเมียร์ลีกเลี้ยงบอลผ่านได้เลยในฤดูกาลนี้

แนวรับชาวดัตช์ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเพิ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ประจำฤดูกาล 2018-19 ไปครอง ซึ่ง Opta เผยสถิติสุดเหลือเชื่อว่าเขายังไม่ปล่อยให้คู่แข่งรายใดเลี้ยงบอลผ่านได้เลยหลังจากลงเล่นมา 36 นัดในฤดูกาลนี้

และเมื่อรวมกับผลงานเมื่อช่วง 9 นัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้ ฟาน ไดค์ ทำสถิติไม่ปล่อยให้ใครเลี้ยงผ่านได้รวมถึง 45 นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกแล้ว

โดย ฟาน ไดค์ มีโปรแกรมนำทัพ ลิเวอร์พูล ทำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ เลกแรก กับ บาร์เซโลนา กลางสัปดาห์นี้

