Goal.com
สด
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

ฟุตบอลต้องแบบนี้! 'เอนริเก้'ยกเกมชนะ บาเยิร์น ดีสุดตั้งแต่เป็นกุนซือ

Paris Saint-Germain v Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Champions League
Luis Enrique

หลุยส์ เอนริเก้ เฮดโค้ช ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยกให้เกมชนะ บาเยิร์น มิวนิค 5-4 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก คือเกมที่ดีสุดที่เขาเคยคุมทีม

เปแอสเช เปิดบ้านชนะ เสือใต้ ไปแบบสุดมัน กุมความได้เปรียบไว้ก่อนในนัดแรก ซึ่งกุนซือชาวสเปนชี้ว่านี่คือเกมฟุตบอลที่ทุกคนอยากเห็น และเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน

"ผมไม่เคยเห็นเกมที่มีความเข้มข้น ระดับความแข็งแกร่ง และความเร็วแบบนี้มาก่อน เราต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคน" เอนริเก้ กล่าว

"เราสมควรที่จะชนะ เราสมควรที่จะเสมอ และเราสมควรที่จะแพ้ในวันนี้ มันเป็นเกมที่มหัศจรรย์ เกมที่ดีที่สุดที่ผมเคยคุมทีมมา ไม่มีข้อสงสัยเลย"

โฆษณา