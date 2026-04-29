ฟุตบอลต้องแบบนี้! 'เอนริเก้'ยกเกมชนะ บาเยิร์น ดีสุดตั้งแต่เป็นกุนซือ

หลุยส์ เอนริเก้ เฮดโค้ช ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยกให้เกมชนะ บาเยิร์น มิวนิค 5-4 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก คือเกมที่ดีสุดที่เขาเคยคุมทีม
เปแอสเช เปิดบ้านชนะ เสือใต้ ไปแบบสุดมัน กุมความได้เปรียบไว้ก่อนในนัดแรก ซึ่งกุนซือชาวสเปนชี้ว่านี่คือเกมฟุตบอลที่ทุกคนอยากเห็น และเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน
"ผมไม่เคยเห็นเกมที่มีความเข้มข้น ระดับความแข็งแกร่ง และความเร็วแบบนี้มาก่อน เราต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคน" เอนริเก้ กล่าว
"เราสมควรที่จะชนะ เราสมควรที่จะเสมอ และเราสมควรที่จะแพ้ในวันนี้ มันเป็นเกมที่มหัศจรรย์ เกมที่ดีที่สุดที่ผมเคยคุมทีมมา ไม่มีข้อสงสัยเลย"