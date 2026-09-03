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ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 : รายชื่อทีมชาติไทย U23, ตารางแข่ง และโปรแกรมถ่ายทอดสด

Thailand U23
Asian Games
Thailand U23 v Kyrgyzstan U23
Kyrgyzstan U23
Hong Kong U23 v Thailand U23
Hong Kong U23
Japan U23 v Thailand U23
Japan U23

รายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย U23 ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 มีใครบ้าง ติดตามได้ที่นี่

โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย U23

ทีมชาติไทย U23 มีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงเล่นในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ คีร์กีซสถาน U23

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันพุธที่ 16 กันยายน 202614.00 น.ไทย U23 - คีร์กีซสถาน U23

Thairath TV

AIS PLAY

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 202614.00 น.ฮ่องกง U23 - ไทย U23

Thairath TV

AIS PLAY

วันพุธที่ 23 กันยายน 202617.30 น.ญี่ปุ่น U23 - ไทย U23

Thairath TV

AIS PLAY

ธนกฤต โชติเมืองปักช้างศึก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลทีมชาติไทย เตรียมทำการแข่งขันฟุตบอล มหกรรมกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 20 (Asian Games 2026) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 3 ตุลาคม 2569 ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน

รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย U23 ชุดสู้ศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 มีดังนี้⁣

ผู้รักษาประตู

ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสรปัตตานี เอฟซี

ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสรอุทัยธานี เอฟซี

ศิรัสวุฒิ วงศ์เรือนคำ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด

กองหลัง⁣

อรรถพล แสงทอง สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด

วีชั่น อินอร่าม สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

ชานนท์ ทำมา สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด

นาธาน เจมส์ สโมสรมหาสารคาม ซีซี เอฟซี

ธีร์กวิน จันทร์ศรี สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด

พลเอก มณีกร สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี

อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี

กองกลาง⁣

กฤตภัค แสงสวัสดิ์ สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก

ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ สโมสรระยอง เอฟซี

สิทธา บุญหล้า สโมสรการท่าเรือ เอฟซี

ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ปริพรรห์ วงษา สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด

สิรภพ วันดี สโมสรนรา เอฟซี

กองหน้า⁣

เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี

ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสรเอสซี ซากามิฮาระ

วรวุฒิ น้อยศรี สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด

ยศกร บูรพา สโมสร ชลบุรี เอฟซี

ยศกร บูรพาช้างศึก

วิธีรับชมถ่ายทอดสดเกมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026

ประเทศช่องทางรับชม
ไทย

Thairath TV

AIS PLAY

ผลงานทีมชาติไทย U23 ย้อนหลังในปี 2026

วันแข่งขันรายการแข่งขันคู่แข่งขันผลการแข่งขัน
8 มกราคม 2026เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2026ออสเตรเลีย U23 - ไทย U232-1
11 มกราคม 2026เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2026ไทย U23 - อิรัก U231-1
14 มกราคม 2026เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2026ไทย U23 - จีน U230-0
25 มีนาคม 2026ซีเอเอฟ ทีม ไชนา คัพ 2026จีน U23 - ไทย U232-2
28 มีนาคม 2026ซีเอเอฟ ทีม ไชนา คัพ 2026ไทย U23 - เวียดนาม U231-0
31 มีนาคม 2026ซีเอเอฟ ทีม ไชนา คัพ 2026เกาหลีเหนือ U23 - ไทย U233-1
3 มิถุนายน 2026กระชับมิตรไทย U23 - คีร์กีซสถาน U231-1
6 มิถุนายน 2026กระชับมิตรไทย U23 - เกาหลีใต้ U232-3
9 มิถุนายน 2026กระชับมิตรไทย U23 - ยูเออี U232-5
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