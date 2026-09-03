ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 : รายชื่อทีมชาติไทย U23, ตารางแข่ง และโปรแกรมถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทย U23
ทีมชาติไทย U23 มีโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปคือลงเล่นในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ คีร์กีซสถาน U23
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันพุธที่ 16 กันยายน 2026
|14.00 น.
|ไทย U23 - คีร์กีซสถาน U23
Thairath TV
|วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2026
|14.00 น.
|ฮ่องกง U23 - ไทย U23
Thairath TV
|วันพุธที่ 23 กันยายน 2026
|17.30 น.
|ญี่ปุ่น U23 - ไทย U23
Thairath TV
ช้างศึก
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลทีมชาติไทย เตรียมทำการแข่งขันฟุตบอล มหกรรมกีฬาเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 20 (Asian Games 2026) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 3 ตุลาคม 2569 ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน
รายชื่อนักเตะทีมชาติไทย U23 ชุดสู้ศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
ศรวัสย์ โพธิ์สมัน สโมสรปัตตานี เอฟซี
ชมพัฒน์ บุญเลิศ สโมสรอุทัยธานี เอฟซี
ศิรัสวุฒิ วงศ์เรือนคำ สโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด
กองหลัง
อรรถพล แสงทอง สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด
วีชั่น อินอร่าม สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ชนภัช บัวพันธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
ชานนท์ ทำมา สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด
พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
นาธาน เจมส์ สโมสรมหาสารคาม ซีซี เอฟซี
ธีร์กวิน จันทร์ศรี สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด
พลเอก มณีกร สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี
อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
กองกลาง
กฤตภัค แสงสวัสดิ์ สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ สโมสรระยอง เอฟซี
สิทธา บุญหล้า สโมสรการท่าเรือ เอฟซี
ธนกฤต โชติเมืองปัก สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ปริพรรห์ วงษา สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด
สิรภพ วันดี สโมสรนรา เอฟซี
กองหน้า
เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย สโมสรเอสซี ซากามิฮาระ
วรวุฒิ น้อยศรี สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด
ยศกร บูรพา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ช้างศึก
วิธีรับชมถ่ายทอดสดเกมของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026
|ประเทศ
|ช่องทางรับชม
|ไทย
Thairath TV
ผลงานทีมชาติไทย U23 ย้อนหลังในปี 2026
|วันแข่งขัน
|รายการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ผลการแข่งขัน
|8 มกราคม 2026
|เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2026
|ออสเตรเลีย U23 - ไทย U23
|2-1
|11 มกราคม 2026
|เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2026
|ไทย U23 - อิรัก U23
|1-1
|14 มกราคม 2026
|เอเอฟซี U23 เอเชียน คัพ 2026
|ไทย U23 - จีน U23
|0-0
|25 มีนาคม 2026
|ซีเอเอฟ ทีม ไชนา คัพ 2026
|จีน U23 - ไทย U23
|2-2
|28 มีนาคม 2026
|ซีเอเอฟ ทีม ไชนา คัพ 2026
|ไทย U23 - เวียดนาม U23
|1-0
|31 มีนาคม 2026
|ซีเอเอฟ ทีม ไชนา คัพ 2026
|เกาหลีเหนือ U23 - ไทย U23
|3-1
|3 มิถุนายน 2026
|กระชับมิตร
|ไทย U23 - คีร์กีซสถาน U23
|1-1
|6 มิถุนายน 2026
|กระชับมิตร
|ไทย U23 - เกาหลีใต้ U23
|2-3
|9 มิถุนายน 2026
|กระชับมิตร
|ไทย U23 - ยูเออี U23
|2-5