ฟีฟ่าเปิดตัว FIFA+ คลังถ่ายทอดสดฟุตบอลฟรีทั่วโลกกว่า 40,000 แมตช์

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่า FIFA+ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมคอนเทนต์ฟุตบอลทั่วโลก รวมถึงการเป็นช่องทางถ่ายทอดสดฟุตบอลทั่วโลกกว่า 40,000 แมตช์แบบฟรี ๆ

แพลตฟอร์มนี้จะถ่ายทอดสดฟุตบอลแบบฟรี ๆ มากกว่า 40,000 แมตช์ต่อปี จากสมาคมฟุตบอลที่เป็นชาติสมาชิกของฟีฟ่ากว่า 100 สมาคม จากสหพันธ์ฟุตบอลทั้ง 6 ทวีป โดยแบ่งเป็นเกมฟุตบอลชาย 29,000 แมตช์ และฟุตบอลหญิง 11,000 แมตช์ โดยในช่วงเดือนแรกนี้ จะมีการถ่ายทอดสดจำนวน 1,400 แมตช์ และจะทยอยเพิ่มจำนวนแมตช์ขึ้นเรื่อย ๆ ในเดือนถัดไป

ยกตัวอย่างเช่น วันนี้คุณสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีก 2 ของมองโกเลีย, ลีกฟุตบอลหญิงของเนปาล รวมถึงเดนิช ซูเปอร์ลีกา ลีกสูงสุดของเดนมาร์กได้แบบฟรี ๆ แล้วทันที

อ่านบทความต่อด้านล่าง

นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนต์ในรูปแบบสารคดีที่จะเปิดตัวครั้งแรกใน FIFA+ เช่น "Ronaldinho: The Happiest Man in the World" สารคดีชีวประวัติของ โรนัลดินโญ รวมถึง "Dani Crazy Dream" สารคดีที่บอกเล่าความหวังของ ดานี อัลเวส ในการอยากติดทีมชาติบราซิลไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2022

ทั้งนี้ FIFA+ เปิดให้พร้อมใช้งานแล้วแบบฟรี ๆ ทั้งทางเว็บไซต์ fifa.com/fifaplus และทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้งหมด และจะใช้งานผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อหลายประเภทได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยเบื้องต้นจะให้บริการใน 5 ภาษา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส และสเปน) และอีก 6 ภาษาจะตามมาในเดือนมิถุนายนนี้