ฟิตช่วงเทศกาล! ชาวโรซาริโออึ้งเจอเมสซีซ้อมโรงยิมสาธารณะ

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าบาร์เซโลนา ทำเอาชาวเมืองโรซาริโอ พากันตกตะลึง เมื่อเข้าโรงยิมสาธารณะเพื่อฟิตร่างกายในช่วงวันหยุดเทศกาล

แนวรุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินากำลังอยู่ในช่วงวันหยุดปีใหม่ หลังจากที่ลาลีกาไม่มีโปรแกรมเตะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเดินทางกลับไปพักผ่อนที่เมืองโรซาริโอ บ้านเกิดของตัวเอง

อย่างไรก็ดี จากการที่เขาตัดสินใจใช้โรงยิงสาธารณะเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ทำให้แฟนบอลในเมืองต่างพากันตกใจ เมื่อเดินทางไปถึงโรงยิม และเห็นเมสซีออกกำลังกายอยู่ พร้อมกับดูวิดีโอการทำประตูของตัวเอง

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"เขาเข้ามามากกว่าหนึ่งครั้ง ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย" Valentina Jure เจ้าหน้าที่โรงยิมเล่าให้ทาง Rosario Nuestro ฟัง "เขาใช้เครื่องออกกำลังกายเหมือนทุกๆ คน เขาส่งยิ้มให้ทุกคน

"ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย โทรศัพท์ของฉันแทบจะระเบิด มีนักข่าวและคนจากทั่วโลกส่งข้อความมาหาฉันมากมาย"

You go to the gym. Then you notice Messi is there training while watching his own goals. Then you meet him. It happened to @Valenjure1 and @FrancoJure! pic.twitter.com/kqcLO6EXnJ