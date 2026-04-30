สันติภพ เหลืองอ่อน

ฟาล์วชัดเจน! 'อาร์เตต้า'หัวเสีย VAR ริบจุดโทษอาร์เซนอล

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล ไม่พอใจที่ทีมพลาดจุดโทษสำคัญในเกมบุกเสมอกับ แอตเลติโก มาดริด 1-1 ในรอบรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดแรก โดยชี้ว่าการตัดสินดังกล่าวเปลี่ยนทิศทางของเกมไปเลย

จังหวะปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ เอเบเรชี เอเซ ถูก ดาวิด ฮานค์โก้ ปะทะในเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษในตอนแรก แต่ได้รับการทักท้วงจาก VAR และกลับไปดูจอภาพหลายครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนคำตัดสินยกเลิกจุดโทษ ท่ามกลางการกดดันจากแฟนบอลและ ดิเอโก้ ซิเมโอเน กุนซือเจ้าถิ่น

หลังจบเกม อาร์เตต้า ให้สัมภาษณ์อย่างดุเดือดว่า

สิ่งที่ผมหงุดหงิดอย่างมากคือ จังหวะจุดโทษของ เอเซ มันถูกยกเลิกได้ยังไง ทั้งที่ไม่มี ‘ความผิดพลาดชัดเจนและเด่นชัด’ เลย นี่มันเปลี่ยนทิศทางของเกม และในระดับนี้ ผมขอโทษนะ แต่มันไม่ควรเกิดขึ้น”

“มันขัดกับกฎ และผมไม่เข้าใจเลย มันมีการปะทะชัดเจน เขาตัดสินไปแล้ว และคุณไม่ควรกลับคำตัดสินได้ เมื่อคุณต้องไปดูภาพซ้ำถึง 13 ครั้ง”

เมื่อคุณต้องต่อสู้มาตลอด 9 เดือนเพื่อมาถึงจุดนี้ นี่มันเท่ากับอีกหนึ่งประตูที่เปลี่ยนรูปเกมของทั้งรอบไปโดยสิ้นเชิง และมันไม่ควรเกิดขึ้น ผมขอโทษนะ เราทุ่มเททุกอย่างลงไปกับรายการนี้ มากจริงๆ และเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น

แม้จะพลาดโอกาสคว้าชัยในเกมแรก แต่ผลเสมอ 1-1 ทำให้ อาร์เซนอล ยังได้เปรียบ ก่อนกลับไปเล่นนัดสองในบ้าน โดยมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

