'ฟาน ไดค์'คิ้วแตกเซ่นเกมอุ่นเครื่องลิเวอร์พูล

เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ แนวรับพันธุ์แกร่งของลิเวอร์พูล ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนาม หลังได้รับบาดเจ็บคิ้วแตกในเกมอุ่นเครื่องกับ เร้ดบูล ซัลซ์บวร์ก

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่ 54 เมื่อศีรษะของกองหลังชาวดัตช์ไปกระแทกกับศีรษะของผู้เล่นซัลซ์บวร์ก ในจังหวะชิงเล่นบอลกลางอากาศ นั่นทำให้เขาถึงกับได้เลือดและถูกเปลี่ยนตัวออกทันที

หงส์แดงจึงต้องรอลุ้นว่า ฟาน ไดค์ จะลงช่วยทีมในเกม คอมมิวนิตี้ ชิลด์ กับ อาร์เซนอล ในวันเสาร์นี้ได้หรือไม่

ส่วนผลเกมอุ่นเครื่องนั้น จบลงด้วยการเสมอ 2-2 โดยซัลซ์บวร์กทำสกอร์หนีห่าง 2-0 ตั้งแต่ 13 นาทีแรก แต่หงส์แดงมายิงคืน 2 ประตูรวดในช่วง 18 นาทีสุดท้าย จากผลงานของ ริอาน บรูว์สเตอร์ กองหน้าดาวรุ่งที่ลงมาเป็นตัวสำรองทั้งสองลูก

Virgil van Dijk has been subbed off after suffering a nasty blow to the head in #LFC's pre-season match against Red Bull Salzburg 🤕 pic.twitter.com/yyGqmHiMsk