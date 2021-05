'ฟาน เดอ เบ็ค'ยังอยู่! เนเธอร์แลนด์สประกาศชื่อผู้เล่นลุยยูโรชุดแรก

แฟรงค์ เดอ บัวร์ ผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส ประกาศรายชื่อนักเตะชุดแรกก่อนทำการตัดตัว สำหรับลุยศึกยูโร 2020 รอบสุดท้าย ปรากฎว่า ดอนนี ฟาน เดอ เบ็ค ยังคงถูกเรียกติดทีมชุดนี้ แม้ว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างจำกัดกับสโมสร

ส่วนผู้เล่นตัวหลักรายอื่น ๆ ยังอยู่กันพร้อมหน้า อาทิ มัทไธส์ เดอ ลิกต์, แฟรงค์กี้ เดอ ยอง, จอร์จินิโอ ไวจ์นัลดุม และ เมมฟิส เดปาย ขาดแค่เพียง เฟอร์จิล ฟาน ไดค์ ที่เรียกความฟิตกลับมาไม่ทัน จึงพลาดช่วยทีมในศึกสำคัญครั้งนี้

ขณะเดียวกัน อันวาร์ เอล กาซี แนวรุกของ แอสตัน วิลลา ที่ทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้ ก็มีชื่อกลับติดทีมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2015

