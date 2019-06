ฟานไดค์หลุด! ยูฟ่าเผยโฉมทีมยอดเยี่ยม เนชันส์ ลีก

สมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป เผยโฉมทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ยูฟา เนชั่นส์ ลีก ฤดูกาล 2018-19 ออกมาแล้ว หลังจบนัดชิงชนะเลิศ

โดยแชมป์ปีนี้ตกเป็นของทีมชาติโปรตุเกส หลังเอาชนะ เนเธอร์แลนด์ ไปอย่างสูสี 1-0 ซึ่งนักเตะของทั้งสองทีมต่างตบเท้าติดทีมยอดเยี่ยมกันไปทีมละ 4 คนเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเมื่อไม่มีชื่อของ เวอร์จิล ฟาน ไดค์ กองหลังจอมแกร่งชาวดัต์อยู่ในโผ ขณะที่ตัวแทนหนึ่งเดียวของทีมชาติอังกฤษคือ จอร์แดน พิคฟอร์ด หลังเป็นฮีโร่เซฟจุดโทษช่วยทีมคว้าอันดับสามได้สำเร็จ

ผู้รักษาประตู: จอร์แดน พิคฟอร์ด (อังกฤษ),

กองหลัง: ราฟาเอล เกร์เรย์โร (โปรตุเกส), มานูเอล อคานยี (สวิตเซอร์แลนด์), รูเบน ดิอาส (โปรตุเกส), มัทไธส์ เดอ ลิกต์ (เนเธอร์แลนด์), เควิน เอ็มบาบู (สวิตเซอร์แลนด์)

กองกลาง: แฟรงกี้ เดอ ยอง (เนเธอร์แลนด์), มาร์เทน เดอ รูน (เนเธอร์แลนด์), เบร์นาโด้ ซิลวา (โปรตุเกส)

กองหน้า: เมมฟิส เดปาย (เนเธอร์แลนด์), คริสเตียโน โรนัลโด้ (โปรตุเกส)

