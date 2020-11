ฟิออเรนตินาแถลง'กาเยฆอน'ติดโควิด-19

ฟิออเรนตินา แถลงยืนยัน โฆเซ กาเยฆอน มีผลตรวจโควิด-19ออกมาเป็นบวก และจะพลาดเกม กัลโช เซเรีย อา กับ ปาร์มา ในวันเสาร์นี้แน่นอน

ปีกวัย 33 แยกไปกักตัวตามมาตรการโควิด-19 แล้ว โดยเบื้องต้นเขายังไม่แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด

แนวรุกชาวสแปนิชย้ายมาเล่นกับม่วงมหากาฬาแบบไร้ค่าตัว หลังจากหมดสัญญากับ นาโปลี เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา และทำไปแล้ว 1 ประตู จาก 4 เกม

REPORT CALLEJON |📑



ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento.



