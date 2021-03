"ฟิล ชิสนอลล์" แข้งย้ายจากแมนฯ ยูฯ ไปลิเวอร์พูล เสียชีวิต

ฟิล ชิสนอลล์ นักเตะคนสุดท้ายที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปอยู่กับลิเวอร์พูลโดยตรง เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 78 ปี ด้วยโรคชรา

ดาวเตะซึ่งเป็นชาวเมืองแมนเชสเตอร์โดยกำเนิด เซ็นสัญญาอาชีพกับปีศาจแดงเมื่อปี 1959 โดยได้ลงเล่นทีมบ้านเกิดไปทั้งหมด 47 เกม ยิงได้ 10 ประตู

ต่อมาในปี 1964 ชิสนอลล์ ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล ด้วยค่าตัว 25,000 ปอนด์ สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะคนสุดท้ายที่ย้ายข้ามฝากโดยตรงระหว่างสองสโมสรนี้อีกด้วย โดยได้ลงเล่นให้หงส์แดงไปทั้งหมด 9 เกม ยิงได้ 2 ประตู

We are saddened by the passing of our former forward, Phil Chisnall.



Phil was a product of our famed youth system and represented the club during Sir Matt Busby's tenure.



Our deepest sympathies are with his loved ones.