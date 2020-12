ฟีฟ่ามอบรางวัลแห่งปี! แฟนเรซิเฟเดินเท้า 60 กิโลเมตรตามเชียร์ทีมรักทุกนัด

มาริวัลโด้ ฟรานซิสโก้ ดา ซิลวา แฟนบอลของสปอร์ต เรซิเฟ ทีมดังในลีกบราซิล ได้รับรางวัลแฟนบอลยอดเยี่ยมประจำปี 2020 จากการประกาศของฟีฟ่า หลังเดินเท้าไปเชียร์ทีมรักทุกเกมในบ้านนับตั้งแต่ฤดูกาล 2017

แฟนบอลวัย 48 ปี เป็นแฟนลูกหนังพันธุ์แท้ของสปอร์ต เรซิเฟ สโมสรในลีกบราซิล ซึ่งเจ้าตัวมีฐานะยากจน ซ้ำร้ายยังกลายเป็นคนตกงานนับตั้งแต่ปี 2016 ทำให้เขาไม่มีเงินเพียงพอแม้แต่จะขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปเชียร์ทีมรักยามลงเล่นนัดเหย้า

ด้วยความรักและผูกพันกับสโมสรที่เชียร์มานาน มาริวัลโด้ จึงตัดสินใจเดินเท้าจากบ้านไปยังสนามเหย้าของสปอร์ต เรซิเฟ ด้วยระยะทาง 60 กิโลเมตร เพื่อตามเชียร์ทีมรักลงแข่งขันเกมเหย้าทุกนัด จนทำให้ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) มอบรางวัลแฟนบอลยอดเยี่ยม (FIFA Fan Award) ประจำปีให้กับเขา

"ชีวิตของผมก็คือแม่ของผม และ สปอร์ต เรซิเฟ" มาริวัลโด้ เปิดใจกับฟีฟ่า หลังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

"ดังนั้นผมต้องขอบคุณพระเจ้า ผมมาคิดดูแล้วว่าเรายังแข็งแรง เรายังมีสองเท้า นั่นคือความคิดที่ถูกต้อง"

"ผมจึงตัดสินใจเดินเท้าไปชมเกมเหย้าของเรซิเฟตั้งแต่ปี 2017 ผมมีกระเป๋าสตางค์หนึ่งใบ, เสื้อกันฝน, หมวกแก็ปสำหรับกันแดด, น้ำดื่มและบิสกิตไม่กี่ชิ้น เดินเท้าด้วยระยะทาง 60 กิโลเมตร ไป-กลับรวม 10 ชั่วโมง"

"ผมไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อตั๋วชมเกม แต่พระเจ้าช่วยเหลือผมตลอด มีคนใจดีช่วยซื้อตั๋วชมเกมให้ผมทุกนัด ทำให้ผมไม่เคยพลาดแม้แต่เกมเดียว"

