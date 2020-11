ฟิตไม่ทัน! มาดริดขาดอาซาร์เยือนถิ่นชัคห์ตาร์

เอเด็น อาซาร์ ไม่มีชื่ออยู่ในทีม เรอัล มาดริด ชุดออกไปเยือน ชัคห์ตาร์ โดเน็ทส์ค ในเกมยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม วันอังคารนี้

แนวรุกทีมชาติเบลเยียมได้รับบาดเจ็บจากเกมเปิดบ้านแพ้อลาเบส 1-2 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และล่าสุดเขาก็ไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันเกมที่ยูเครน เช่นเดียวกับ เซร์คิโอ รามอส ที่ยังไม่หายเจ็บ

อย่างไรก็ดี โลส บลังโกส ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้าง เมื่อ คาริม เบนเซมา กลับมามีชื่ออยู่ในทีมอีกครั้ง หลังได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมกับบาเลนเซียเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

รายชื่อนักเตะของมาดริด ประกอบด้วย

ผู้รักษาประตู: กูร์ตัวส์, ลูนิน, อัลตูเบ

กองหลัง: มิลิเตา, วาราน, นาโช, มาร์เซโล, เมนดี้, ชูสต์

กองกลาง: โครส, โมดริช, คาเซมิโร, โอเดการ์ด, อิสโก้, อาร์ริบาส

กองหน้า: อเซนซิโอ, เบนเซมา, บาสเกวซ, วินิซิอุส, โรดรีโก้, มาเรียโน

ทั้งนี้ ราชันชุดขาวจะตีตั๋วสู่รอบน็อคเอาท์ทันที หากบุกเก็บสามคะแนนในเกมนี้ได้

