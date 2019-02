ฟุตบอลสวยงาม! เปรัคเขียนอวยพรอุลซานโชคดีรอบแบ่งกลุ่มเอซีแอล

เปรัค ทีมยักษ์ใหญ่ ในศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ลีก ได้เขียนข้อความขอบคุณ อุลซาน ฮุนได คู่แข่งที่เจอกันในรอบเพลย์ออฟ เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก และอวยพรให้โชคดีในรอบแบ่งกลุ่ม

โดยเปรัค เป็นหนึ่งในสองตัวแทนสโมสรของประเทศมาเลเซีย ที่ได้เข้ามาเล่นในเอซีแอล ในโควตารอบคัดเลือก รอบสอง และได้ผ่านเข้ามาเล่นรอบเพลย์ออฟ เจอกับ อุลซาน ฮุนได ตัวแทนจากเคลีก ประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่าอุลซานเปิดบ้านถล่มเปรัค ไปถึง 5-1 อย่างไรก็ตาม หลังจบเกมการแข่งขัน ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชเปรัค แสดงสปิริตลูกหนังเขียนข้อความขอบคุณคู่แข่งในห้องแต่งตัว ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาเกาหลี พร้อมอวยพรให้โชคดีในรอบแบ่งกลุ่มอีกด้วย

Perak left a message in the locker room for Ulsan Hyundai. #ACL2019 #kleague pic.twitter.com/MDaq89Kf57