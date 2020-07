อันเดอร์ส ลินเดการ์ด ผู้รักษาประตู เฮลซิงบอร์ก สร้างความฮือฮาเมื่อเติมเกมรุกขึ้นมาพังประตูตีเสมอ ฟาลเคนเบิร์ก ได้ในช่วงทดเวลาเจ็บ

โดยเกมดังกล่าว เฮลซิงบอร์ก เกือบบุกพ่ายต่อ ฟาลเคนเบิร์ก อยู่แล้ว เมื่อเจ้าถิ่นนำอยู่ 2-1 จนเข้าสู่ช่วงทดเวลาเจ็บ แต่แล้วอดีตนายด่าน แมนฯยูไนเต็ด ตัดสินใจเติมเกมรุกขึ้นมาในจังหวะเตะมุมซึ่งเป็นโอกาสสุดท้าย ก่อนจะโขกเสียบมุมตีเสมอให้ทีมได้แบบสุดสวย

ลินเดการ์ด เคยเฝ้าเสาให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในช่วงปี 2011-15 ลงสนามไปทั้งสิ้น 25 นัดและเป็นในพรีเมียร์ลีก 19 นัด ก่อนจะย้ายไปอยู่กับ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน, เปรสตัน และ เบิร์นลีย์ ตามลำดับ

