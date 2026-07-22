พูดไว้ไม่ผิด! อิเนียสต้า ทำนาย สเปน คว้าแชมป์ตั้งแต่ก่อนบอลโลกเริ่ม

อันเดรส อิเนียสต้า ตำนานกองกลางทีมชาติสเปน และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำนายเส้นทางของทีมชาติสเปนได้อย่างแม่นยำ หลังเจ้าตัวเคยแสดงความเชื่อมั่นตั้งแต่ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะเริ่มต้นว่า “กระทิงดุ” มีศักยภาพมากพอที่จะก้าวไปคว้าแชมป์โลก
ตลอดการแข่งขัน อิเนียสต้า ได้ร่วมวิเคราะห์และให้ทรรศนะผ่านช่องทางออนไลน์ของ FUN88 อย่างต่อเนื่อง โดยยกย่องจุดแข็งของทีมชาติสเปน ทั้งในเรื่องของระบบการเล่น ความมีวินัย และคุณภาพของนักเตะรุ่นใหม่ที่สามารถรับช่วงต่อจากรุ่นพี่ได้อย่างยอดเยี่ยม
อดีตฮีโร่ผู้ยิงประตูชัยพา สเปน คว้าแชมป์โลกเมื่อปี 2010 ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า หากทีมสามารถรักษามาตรฐานการเล่นและรับมือกับความกดดันในเกมสำคัญได้ พวกเขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ ซึ่งท้ายที่สุด ทีมชาติสเปน ก็สามารถทำผลงานได้ตามที่เขาคาดการณ์ไว้
สำหรับ อิเนียสต้า ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสเปน โดยเป็นผู้ยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2010 ช่วยให้ "กระทิงดุ" เอาชนะ เนเธอร์แลนด์ 1-0 และคว้าแชมป์โลกสมัยแรกของประเทศได้สำเร็จ
นอกจากการร่วมวิเคราะห์ฟุตบอลโลกแล้ว อิเนียสต้า ยังร่วมสร้างสีสันให้กับแฟนบอลไทยผ่านแคมเปญ "Play with FUN, be FUN" ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายตลอดช่วงฟุตบอลโลก 2026 รวมถึงกิจกรรม "เกมล่าขุมทรัพย์" ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัลมูลค่าสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
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