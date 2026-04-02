พูดอยู่ได้! โอบี มิเกล จัดหนัก เอนโซ แบะท่าพร้อมชิ่งหนีเชลซี

จอห์น โอบี มิเกล จวก เอนโซ เฟร์นานเดซ ที่เริ่มแสดงออกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังว่าอยากจะไปใช้ชีวิตในกรุงมาดริด
นอกจากนี้ The Telegraph ยังรายงานว่านักเตะเชลซีบางส่วนเริ่มไม่พอใจพฤติกรรมและความเป็นผู้นำของ เอนโว ในช่วงเวลาที่ทีมกำลังประสบปัญหาฟอร์มการเล่น
"นั่นไม่ใช่ผู้นำ ถ้าคุณมีผู้นำที่นักเตะให้ความเคารพ คุณจะไม่มีทางออกมาพูดอะไรแบบนั้น เพราะคุณต้องคิดแล้วว่า ‘แล้วคนในห้องแต่งตัวจะรู้สึกยังไงวะ? พวกนักเตะระดับท็อป, รุ่นใหญ่จะมองเรื่องนี้ยังไง?
“คุณเป็นถึงกัปตันทีม แต่คุณกลับออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้น... คุณคิดว่าซีเนียร์ในทีมเขาจะยอมรับได้เหรอ? เขาคงมองไปรอบ ๆ แล้วคิด 'ใครมันจะกล้าหือกับกูในห้องแต่งตัวนี้วะ?’ มันไม่มีไง! ไม่มีผู้นำหลงเหลืออยู่แล้ว
“เขาก็เลยคิดว่า 'กูจะออกมาพูดเหี้*อะไรก็ได้ตามใจ เพราะไม่มีใครกล้าหือกูหรอก' และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
"การที่เขาออกมาพูดอะไรแบบนั้น หลังจากที่เราเพิ่งจะตกรอบยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก มาอย่างอัปยศ แถมคุณยังเป็นคนที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมอีก... ไม่มีนักเตะคนไหนใหญ่ไปกว่าสโมสร
“ถ้าหมดใจแล้ว ก็แค่ยกมือขึ้น แล้วก็ไสหัวออกไปซะ เราจะเดินหน้าต่อ ไม่มีนักเตะคนไหนใหญ่กว่าสโมสร โดยเฉพาะสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบเชลซี
“คุณไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดแบบนั้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณได้รับค่าจ้างมหาศาลเพื่อมาอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ คุณควรจะสำนึกบุญคุณที่ได้เล่นให้กับสโมสรอย่างเชลซี
“เมื่อคุณออกมาให้สัมภาษณ์แบบนั้น มันคือการดูหมิ่นสโมสรและแฟนบอลอย่างรุนแรงที่สุด"