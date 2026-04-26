พันโท หนุน ศันสนาคม มอบรางวัลปิดฉาก GLO Cup 2026 ภาคใต้ – ปลูกปัญญาฯ U13 และ พีระยา U15 ครองแชมป์ เปิดโผ GLO STAR

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ GLO Cup 2026 รอบคัดเลือกโซนภาคใต้ ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ จังหวัดสงขลา โดยได้ทีมตัวแทนของภูมิภาคในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี รุ่นละ 4 ทีม รวมถึงนักเตะในโครงการ GLO STAR ประจำภาคใต้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อย
บรรยากาศในวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจาก พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานจัดการแข่งขัน ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เฉือนเอาชนะ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา 1-0 คว้าแชมป์ภาคใต้ไปครอง ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่ เอาชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 2-0 คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จ
สำหรับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่น ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยในรุ่น U13 ประกอบด้วย
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
พีระยา ฟุตบอล อคาเดมี่
ศูนย์ฝึกฟุตบอลยูโร เอฟซี
ขณะที่รุ่น U15 ประกอบด้วย
พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่
สงขลา เอฟซี อคาเดมี่
โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงภาพรวมของการแข่งขันว่า "การจัดการแข่งขัน GLO Cup ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเวทีแข่งขันฟุตบอลเท่านั้น แต่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการคืนกำไรสู่สังคม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกีฬา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและสังคมในระยะยาว”
“เป้าหมายของเราคือการสร้างรากฐานฟุตบอลเยาวชนให้แข็งแรง ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ พร้อมทั้งต่อยอดสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งโครงการอย่าง GLO STAR จะช่วยผลักดันเด็กไทยไปพัฒนาฝีเท้าในต่างประเทศ เราเชื่อว่าหากมีโอกาสที่เหมาะสม เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก”
ขณะเดียวกัน โครงการ GLO STAR ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของรายการ ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนจากโซนภาคใต้เข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศ รวมทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็น
GLO STAR รุ่น U13
ณฐพัชร์ บุตรสา (เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ)
อัครเดช ศรีระสันต์ (สวัสดิ์บวร อคาเดมี่)
กิตติพงษ์ เจะมะซอ (อบจ.สงขลา อคาเดมี่)
วรรณทกฤษ สุภาพ (เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ)
คาร์นิช บีฮิง (โรงเรียนคัมภีร์วิทยา)
GLO STAR รุ่น U15
กิตติน เอียดวารี (พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่)
เพชรชระ รัตนพันธ์ (เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ)
สุรพศ อานนท์ (พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่)
กฤตยชญ์ รอบคอบ (จันดี อคาเดมี่)
ตาญุดดิน อารอมะ (พีระยา x บอหมัดสปอร์ต อคาเดมี่)
อัลฟาฮมี ยูนุ๊ (โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา)
สำหรับโครงการ GLO STAR จะดำเนินการคัดเลือกนักเตะจากครบทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เพื่อเข้าแคมป์เก็บตัว (GLO STAR Camp) และคัดเลือกขั้นสุดท้ายจนเหลือรุ่นละ 3 คน เพื่อรับโอกาสสำคัญในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามถัดไปของ GLO Cup 2026 สนามที่ 3 จะจัดขึ้นในโซนภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 5–10 พฤษภาคม 2569 โดยใช้สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในรุ่น U13 และสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในรุ่น U15 เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป.