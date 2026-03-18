พังตั้งแต่ต้นเกม! 'โรซีเนียร์'รับ เชลซี โดนยิงเร็ว ทำกลับมาลำบาก

เลียม โรซีเนียร์ เฮดโค้ช เชลซี ยอมรับทีม การเสียสองประตูตั้งแต่ต้นเกมให้ กับ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ทำให้ทีมแทบหมดหวังพลิกสถานการณ์เข้ารอบ
สิงห์บลู แพ้เลกแรกที่ปารีส 2-5 ทำให้เลกสองต้องยิงอย่างน้อย 3 ประตูเพื่อลุ้นต่อ แต่ว่าเพียง 15 นาทีแรกก็โดนทีมเยือนบุกนำถึงสองประตู ก่อนที่ครึ่งหลังจะเสียอีกหนึ่งประตู จบเกม เปแอสเช ชนะ 3-0 รวมสองนัดถล่มขาด 8-2
หลังเกม โรซีเนียร์ ยอมรับว่าผิดหวังที่ต้องแพ้แบบขาดลอยทั้งที่เตรียมตัวมาสู้อย่างเต็มที่ แต่การโดนยิงประตูเร็วทำทีมเสียศูนย์ทันที
“แน่นอนว่าเราต้องการสู้ให้ได้มากกว่านี้ ต้องยกเครดิตให้ เปแอสเช การครองบอลของพวกเขายอดเยี่ยมมาก ทั้งในเกมนี้และตลอดสองนัด พวกเขาสมควรผ่านเข้ารอบ” โรซีเนียร์ กล่าว
“ฟุตบอลเป็นเรื่องของจังหวะและโมเมนตัม หากคุณปล่อยให้คู่แข่งเล่นได้ลื่นไหลโดยไม่ต้องออกแรงมาก พวกเขาจะยิ่งมั่นใจขึ้น”
“ถ้ามองย้อนกลับไป ช่วงหกนาทีแรกเรายังอยู่ในเกม เราบุกถึงแดนพวกเขา แต่แล้วเราก็เสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคล ไม่มีอะไรเกี่ยวกับแท็กติกเลย และเมื่อเจอผู้เล่นระดับท็อปอย่าง ควิชา ควารัตสเคเลีย เขาก็ลงโทษทันที”
“ในฟุตบอลระดับสูงสุด คุณต้องเฉียบคมและต้องปิดเกมรับให้แน่น เราทำไม่ได้ทั้งสองอย่างในสองนัดที่ผ่านมา นั่นคือเหตุผลที่เราตกรอบ”