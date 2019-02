พ่อมา! เซอร์อเล็กซ์รีเทิร์นคุม แมนฯ ยูฯ เกมฉลอง 20 ปีเทรเบิลแชมป์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยันผ่านเว็บไซต์ของสโมสร ว่า เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตผู้จัดการทีม จะกลับมารับหน้าที่กุนซืออีกครั้ง ในเกมนัดพิเศษ The Treble Reunion ฉลองครบรอบ 20 ปี การคว้าสามแชมป์ในฤดูกาล 1998-99 ของปีศาจแดง

เกมนัดนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2019 ซึ่งเป็นเวลา 20 ปีพอดี นับจาก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดชิงชนะเลิศในฤดูกาลนั้น ซึ่งปีศาจแดงพลิกแซง บาเยิร์น มิวนิค กลับมาได้ในช่วงทดเจ็บ คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์ 2-1 สร้างตำนานการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และแชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลเดียวกัน

