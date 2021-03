'พ่อครานชาร์'อดีตโค้ชทีมชาติโครเอเชียเสียชีวิต

ซลัตโก้ ครานชาร์ อดีตผู้จัดการทีมชาติโครเอเชีย เสียชีวิตแล้วในวัย 64 ปี

ซลัตโก้เป็นกัปตันทีมชาติโครเอเชียคนแรก หลังจากได้รับอิสรภาพจากยูโกสลาเวีย ก่อนจะผันตัวมาเป็นกุนซือและพาบ้านเกิดผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก 2006 รอบสุดท้าย ที่ประเทศเยอรมัน

Zlatko Kranjcar, who led Croatia to the the 2006 #WorldCup having captained the country in their first international after gaining independence, has died at the age of 64.



