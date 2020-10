พลาด 3 เกม! รูนีย์ไม่ติดโควิด-19แต่ต้องกักตัวตามกฎ

เวย์น รูนีย์ ดาวยิงตัวเก๋าของ ดาร์บี้ เคาท์ตี้ ไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังต้องกักตัวตามกฎ เพราะใกล้ชิดกับคนที่มีผลตรวจออกมาเป็นบวก

เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนของกองหน้าวัย 34 มาหาที่บ้าน ถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 นั่นทำให้รูนต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน แม้ว่าจะมีผลตรวจออกมาเป็นลบก็ตาม

นั่นเท่ากับว่า อดีตกัปตันทีมแมนฯยูฯจะพลาดช่วยแกะเขาเหล็กใน 3 เกมต่อจากนี้

"เพิ่งได้รับแจ้งว่า ผมไม่มีไวรัสในผลตรวจโควิด-19ของผม ดีใจกับตัวเองและครอบครัว แต่รู้สึกโกรธและผิดหวังที่ผมต้องกักตัวและพลาดเกมสำคัญกับทีม" รูนีย์ โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial