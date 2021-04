พลาดได้ไง! เลิฟเซ็ง'แวร์เนอร์'ทำหมูหกแบบเหลือเชื่อ (มีคลิป)

โยอาคิม เลิฟ เฮดโค้ชทีมชาติเยอรมัน สุดเซ็งที่เห็น ติโม แวร์เนอร์ พลาดโอกาสทำประตูแบบเหลือเชื่อในเกมฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกกับ มาซิโดเนียเหนือ

อินทรีเหล็กพ่าย มาซิโดเนียเหนือ คาบ้าน 1-2 ในเกมคัดบอลโลก 2022 ซึ่งช่วงท้ายเกม เจ้าถิ่นมีโอกาสทองที่จะได้ประตูขึ้นนำเมื่อดาวยิงจาก เชลซี มีโอกาสได้ซัดโล่งๆ แต่ยิงพลาดแบบไม่น่าเชื่อ ก่อนที่ในนาทีที่ 85 กลายเป็นทีมเยือนที่ได้ประตูชัย

"เขาต้องส่งบอลเข้าประตู ไม่ต้องสงสัยเลย" เลิฟ กล่าวกับ RTL "แต่เขายิงโดนบอลไม่ดีด้วยเท้าซ้ายในจังหวะนี้ ถ้าโดนบอลดีมันจะเป็นประตู"

เยอรมนี รั้งอันดับสามของกลุ่ม เจ โดยมี 6 แต้ม จาก 3 นัด ตามหลัง อาร์มาเนีย และ มาซิโดเนียเหนือ

I entreat all Chelsea fans to say a prayer for Timo Werner whenever they go on their knees chale, na ade3 no ay3 spiritual. smh.#Werner pic.twitter.com/fDjuvcO8iY