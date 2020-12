พลิกโผ! คล็อปป์เบียดฟลิคคว้าโค้ชแห่งปีฟีฟา

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลโค้ชแห่งปีของฟีฟาเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

ก่อนหน้านี้ ใครต่อใครต่างมองว่า ฮันซิ ฟลิค คือเต็งจ๋าที่จะได้รับรางวัลนี้ หลังพา บาเยิร์น มิวนิค ประกาศศักดาคว้า 5 แชมป์ในซีซันที่ผ่านมา

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf