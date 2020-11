พลิกโผ!ช้างศึกตั้ง มานูเอล กัปตันอุ่นออลสตาร์

กุนซือช้างศึก สร้างเซอร์ไพรส์เมื่อเลือกกองหลังจากแข้งเทพ เป็นกัปตันทีมในเกมอุ่นเครื่องพบกับ ออลสตาร์

อากิระ นิชิโนะ กุนซือทีมชาติไทย ตัดสินใจเลือก มานูเอล ทอม เบียรห์ กองหลังคนสำคัญจาก ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีม ในเกมกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" ที่เตรียมพบกับทีม ไทยลีก ออล สตาร์

กองหลังลูกครึ่งเยอรมันวัย 27 ปี ติด ทีมชาติไทย ครั้งแรกในยุคของ มิโลวาน ราเยวัช เมื่อปี 2018 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่เป็นกำลังหลักในยุคของ อากิระ นิชิโนะ ก่อนที่ล่าสุดจะถูกเลือกทำหน้าที่กัปตันทีมชั่วคราว ครั้งแรกในชีวิต

สำหรับ ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออล สตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดยแฟนบอลสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS