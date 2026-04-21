พฤติกรรมไม่เหมาะสม! นครปฐม หักเงินเดือน 7 แข้งจับกลุ่มสังสรรค์มึนเมา

ตามที่ มีข่าวปรากฎบนสื่อโซเชียล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ได้พบว่ามีกลุ่มนักกีฬาสังกัดสโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด จับกลุ่มสังสรรดื่มของมึนเมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผิดหลักจริยธรรมความเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ โดยมีนักฟุตบอลที่กระทำความผิดจำนวน 7 คน
ในการนี้ สโมสรนครปฐม ยูไนเต็ด ได้มีการเรียกตัวกลุ่มนักกีฬาดังกล่าว เพื่อสอบสวนแล้ว ปรากฎข้อเท็จจริง ว่า นักกีฬา ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ยอมรับว่าได้กระทำพฤติกรรมตามที่ปรากฎบนสื่อโซเซียลจริง และ ยอมรับบทลงโทษ ของสโมสร ทุกประการ
ดังนี้ สโมสรฯ ได้ดำเนินการลงโทษ โดยการว่ากล่าวตักเตือน และ หักเงินเดือนประจำเดือนเมษายน 2569 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสโมสร
สโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด รู้สึกเสียใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวของนักกีฬา และขอน้อมรับทุกเสียงวิจารณ์ของแฟนบอลทุกท่าน และยืนยันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก