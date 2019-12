พร้อมดวลฟิออฯ! สมอลลิงสลัดเดี้ยงคืนสนามซ้อม

เปาโล ฟอนเซก้า เฮดโค้ชของโรมา ยืนยันว่า คริส สมอลลิง กองหลังคนสำคัญหายจากอาการบาดเจ็บ และกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้ว

แนวรับวัย 30 ปี ย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาอยู่กับหมาป่ากรุงโรมในฤดูกาลนี้ด้วยสัญญายืมตัว และลงสนามต่อเนื่องจนกลายเป็นกำลังหลักของทีม ก่อนจะได้เจ็บบริเวณหัวเข่าเมื่อสัปดาห์ก่อน

"คริส สมอลลิ่งกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันนี้และเมื่อวาน เขาฟิตสมบูรณ์และเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผมสำหรับเกมนี้" ฟอนเซก้า กล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับฟิออเรนตินา

Fonseca: "Chris Smalling trained with the group today and yesterday. He's fit and is an option for me for the game."

#ASRoma #FiorentinaRoma